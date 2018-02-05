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| | "Морщинистая" и 100% мальчик: Исинбаева хвастается животом под грудью

"Морщинистая" и 100% мальчик: Исинбаева хвастается животом под грудью

Сегодня, 15:10
Член Международного Олимпийского Комитета (МОК) Елена Исинбаева вскоре вторично станет мамой. Но, невзирая на большой срок, двукратная олимпийская чемпионка среди женщин не прекращает, с ее слов в социальных сетях, постоянно заниматься в тренажерке, и, ведя активный образ жизни участвует в телесъемках.

"Морщинистая" и 100% мальчик: Исинбаева хвастается животом под грудью

 

Семикратная чемпионка мира не скрывает своей беременности регулярно выкладывая в социальных сетях фото с уже довольно больших размеров округлившимся животом. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди женщин со своим супругом, Никитой Петиновым, уже воспитывают трехлетнюю дочь. 35-летняя Елена и 27-летний метатель копья Никита проживают в Монако.

В комментариях к своим снимкам известная российская прыгунья с шестом с приближением родов не прекращает удивлять. Так в одном из них, она поделилась неусыпным желанием, накануне рождения ребенка, все чаще посещать тренажерный зал. Уточнив, что это у нее вызвано эффектом «гнездования». Ранее, она заверяла, что не считает беременность болезнью и не пренебрегает возможностью покрутить педали, а активный образ жизни, поможет скорее прийти в форму в послеродовой период.

Не забывает спортсменка и о своей дочери. В одном из комментариев к фото с пустышками она отметила, что ее дочь Ева помогает собрать все необходимое ее будущему братику или сестричке. Так находчивости 3-летнего ребенка можно лишь позавидовать. Она, со слов мамы, разыскала пустышки. При этом Елена Исинбаева, по предположениям подписчиков, в целях рекламы, уточнила, что пустышки известной фирмы. Добавив, что вроде мелочь, но вместе с тем чрезвычайно продуманная - мягонькая и приятная на прикосновение, имеет гибкий нагубник, повторяющий черты лица. По мнению мамы, такие пустышки будут очень удобны младенцу и не оставят никаких следов на его нежненькой коже. Кроме того, для Елены является существенным тот факт, что эти детские принадлежности разрабатывались медиками совместно с мамами, и при этом они учли все малейшие детали развития зубов, нёба и дёсен ребенка. Тут же, внимательная мама поинтересовалась у своих подписчиков, а как их старшие дети принимали участие в подготовке к рождению братика или сестрички?

Говоря о своих пережитых эмоциях в одном из постов в канун дня Крещения Господня, Елена напомнила, что в минувшем году, впервые погрузилась в ледяную воду и получила незабываемые эмоции. Добавив, что сейчас она этого сделать, к сожалению, не может, но в будущем готова повторить процесс полнейшей благодати и огромного заряда бодрости.

В то же время, ее многочисленные подписчики, удивляясь параметрам живота, высказывают свои предположения по поводу пола, сообщая, что 100% у нее будет мальчик. Некоторые поговаривают о вероятном рождении двойни. Сама же член МОК не вдается в подробности и не комментирует это. В то же время предупреждая не спешить с сообщениями о родах, советуя набраться терпения и подождать пока она сама не заявит об этом.
Януш Серпнень
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