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| | Поклонники в шоке из-за отсутствия макияжа у Ренаты Литвиновой

Поклонники в шоке из-за отсутствия макияжа у Ренаты Литвиновой

Сегодня, 13:28
Пользователи социальных сетей восхитились фотографиями Ренаты Литвиновой, решившей показать себя поклонникам в своем истинном амплуа без макияжа и прочего убранства, делающего девушку красивее. Бэкграундом для этого послужил прекрасный пейзаж снежной зимы, который, естественно, многим пришелся по вкусу.
 

Поклонники в шоке из-за отсутствия макияжа у Ренаты Литвиновой

 

Как удалось узнать поклонникам чуть позже, сделано фото было на территории австрийского центра здоровья в подмосковном городе Пушкино. Звезда кино и телевидения нередко делится фотографиями без макияжа, потому ее откровенность и открытость перед фанатами давно стали фирменными чертами артистки. «Мечты сбываются! Оказалась одновременно и в снегах, и в лесу и в санаторории», пишет восторженная Литвинова.
 
Поклонники тут же начали нахваливать Литвинову за то, что она не идет за другими трендами, не «пичкая» себя результатами пластической хирургии, чрезмерным макияжем и пошлостью образов. Нашлись, однако, и те, кто отметил, что без всего вышеупомянутого Рената выглядит не очень женственно, однако, учитывая слухи о ее нетрадиционной ориентации, подобное вряд ли является для нее проблемой.
 

Поклонники в шоке из-за отсутствия макияжа у Ренаты Литвиновой

 

Стоит отметить, что уже в течении нескольких лет на просторах сети муссируются слухи о том, что у Ренаты Литвиной и знаменитой рок-исполнительницы Земфиры романтические отношения. Подтверждения этому всплывали, правда, лишь косвенные.

Николай Офицеров
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