Поклонники в шоке из-за отсутствия макияжа у Ренаты Литвиновой

Пользователи социальных сетей восхитились фотографиями Ренаты Литвиновой, решившей показать себя поклонникам в своем истинном амплуа без макияжа и прочего убранства, делающего девушку красивее. Бэкграундом для этого послужил прекрасный пейзаж снежной зимы, который, естественно, многим пришелся по вкусу.

Как удалось узнать поклонникам чуть позже, сделано фото было на территории австрийского центра здоровья в подмосковном городе Пушкино. Звезда кино и телевидения нередко делится фотографиями без макияжа, потому ее откровенность и открытость перед фанатами давно стали фирменными чертами артистки. «Мечты сбываются! Оказалась одновременно и в снегах, и в лесу и в санаторории», пишет восторженная Литвинова.

Поклонники тут же начали нахваливать Литвинову за то, что она не идет за другими трендами, не «пичкая» себя результатами пластической хирургии, чрезмерным макияжем и пошлостью образов. Нашлись, однако, и те, кто отметил, что без всего вышеупомянутого Рената выглядит не очень женственно, однако, учитывая слухи о ее нетрадиционной ориентации, подобное вряд ли является для нее проблемой.

Стоит отметить, что уже в течении нескольких лет на просторах сети муссируются слухи о том, что у Ренаты Литвиной и знаменитой рок-исполнительницы Земфиры романтические отношения. Подтверждения этому всплывали, правда, лишь косвенные.

Николай Офицеров