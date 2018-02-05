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| | Стефанию Маликову раскритиковали за неприличное поведение в Дубае

Стефанию Маликову раскритиковали за неприличное поведение в Дубае

Сегодня, 13:07
Дочь популярного российского артиста Дмитрия Маликова Стефания шокировала общественность своим поведением в Дубае. Многие раскритиковали неприличные наряды девушки в мусульманской стране.

Стефанию Маликову раскритиковали за неприличное поведение в Дубае

 

Стефания Маликова сейчас находится в Дубае. Откуда и публикует фотографии в свой профиль в Instagram. Однако вместо комплиментов фолловеры стали жестко критиковать молодую девушку, за то, что не умеет себя вести в стране со строгими порядками. В частности Стешу обвинили в неприличных нарядах, а именно коротких шортах и откровенных купальников, которые не принято надевать в мусульманской стране.

В комментариях поклонники дочери Маликова посоветовали девушке скромнее одеваться и закрывать голые ноги и руки. Таким образом, Стефания покажет уважения данной стране.
Светлана Славянская
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