Антон Гусев и Виктория Романец подают заявление на развод

Вполне логичное, для многих поклонников, решение о разводе приняли бывшие участники «Дома-2» Виктория Романец и Антон Гусев. Стоит отметить, что экс-домочадцы состояли в браке меньше года. Причем, некоторым показалось, что все у пары было хорошо, но, как оказалось, эта картинка лишь иллюзия.

На своих официальных страничках в социальных сетях Антон Гусев и Виктория Романец регулярно публиковали новые фотографии, на которых показывали, как наслаждаются семейным счастьем. Виктория регулярно показывала поклонникам, какие романтичные сюрпризы делал ей Антон. Среди поклонников пошла молва, что Гусев оказался заботливым супругом. Однако, как оказалось, все это время их брак был на грани разрушения.

Сам молодой человек признался, что отношения изжили себя и хоть ничего страшного не приключилось, но пара поняла, что следует двигаться по жизни дальше раздельно, потому уже в ближайшие дни они подадут заявление на развод. Одна часть поклонников из-за новости весьма расстроилась, а другая, напротив, заявила в комментариях, что подобный исход логичное завершение столь сомнительного союза.

Неоднократно свадьба пары переносилась, они прошли через регулярные выяснения отношений, измены, скандалы и все в этом духе, потому пожив вместе осознанно решили прекратить совместную жизнь.

Николай Офицеров