Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

Мнения

Россия против геев: почему Кончита Вюрст и прилестница из Казахстана стали женщинами?

В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

От Редактора

Дети Евгении Феофилактовой и Ксении Бородиной: как растут малыши самых обсуждаемых экс-участниц «Дома-2»

Расти в семьях известных людей не просто.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Шведский продюсер обвиняет победителя "Евровидения-2015" в плагиате

Шведский продюсер обвиняет победителя "Евровидения-2015" в плагиате

Сегодня, 12:10
Одержавший победу на конкурсе «Евровидение-2015» шведский певец Монса Сельмерлёва обвиняется в плагиате композиции продюсера Андреса Пьера Клерупа. Соответствующей информацией об этом поделился последний, давая интервью местной прессе.
 

Шведский продюсер обвиняет победителя "Евровидения-2015" в плагиате

 

Продюсер отмечает, что песня Run For Your Life является стопроцентным плагиатом его собственного сингла Longing For Lullabies. Сделал это заявление продюсер, основываясь на услышанном в песне Сельмерлёва уникальном ритме, который используется во многих его работах. Обычно композиция строится в 4/4, он же использует формат 6/4. Клеруп утверждает, что планирует договориться с создателями песни шведского певца. Он уверен, что в такой ситуации приемлемым вариантом является подтверждение его соавторства в сингле Run For Your Life, а также получение авторских отчислений за продажи.
 
Шведские СМИ отмечают, что победитель «Евровидения-2015» не понесет серьезных репутационных потерь из-за скандала с кражей песни, потому как этот сингл точно не является самым популярным у исполнителя. Буквально недавно, в мире «войн артистов», связанных с плагиатом, появились новые противники группа Radiohead и американская исполнительница Lana Del Rey.

Николай Офицеров
Новости по теме
Победителю «Евровидение-2015» выдвинули обвинение в плагиате
Победителю «Евровидение-2015» выдвинули обвинение в плагиате

Обвинение поступило со стороны шведского продюсера Андреса Пьер Клерупа в преддверии дебютного концерта Монсе Сельмерлёва, который должны транслировать на

Группа U2 обвиняется в плагиате авторской песни спустя 26 лет
Группа U2 обвиняется в плагиате авторской песни спустя 26 лет

Британский композитор и гитарист Пол Роуз подал иск на ирландскую рок-группу U2 и ее лидера Боно, в котором обвиняет их в плагиате. Данная песня музыкантов

Член литовского жюри «Евровидения» рассказал о низких баллах для Гагариной
Член литовского жюри «Евровидения» рассказал о низких баллах для Гагариной

Продюсер Лаурас Лучюнас, который являлся членом литовской комиссии на конкурсе «Евровидение-2015» рассказал о том, почему поставил низкую оценку участнице из

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости