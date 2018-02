Шведский продюсер обвиняет победителя "Евровидения-2015" в плагиате

Одержавший победу на конкурсе «Евровидение-2015» шведский певец Монса Сельмерлёва обвиняется в плагиате композиции продюсера Андреса Пьера Клерупа. Соответствующей информацией об этом поделился последний, давая интервью местной прессе.

Продюсер отмечает, что песня Run For Your Life является стопроцентным плагиатом его собственного сингла Longing For Lullabies. Сделал это заявление продюсер, основываясь на услышанном в песне Сельмерлёва уникальном ритме, который используется во многих его работах. Обычно композиция строится в 4/4, он же использует формат 6/4. Клеруп утверждает, что планирует договориться с создателями песни шведского певца. Он уверен, что в такой ситуации приемлемым вариантом является подтверждение его соавторства в сингле Run For Your Life, а также получение авторских отчислений за продажи.

Шведские СМИ отмечают, что победитель «Евровидения-2015» не понесет серьезных репутационных потерь из-за скандала с кражей песни, потому как этот сингл точно не является самым популярным у исполнителя. Буквально недавно, в мире «войн артистов», связанных с плагиатом, появились новые противники группа Radiohead и американская исполнительница Lana Del Rey.

Николай Офицеров