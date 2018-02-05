Эксперт: Брак Шурыгиной и ее мужа недолговечен

Диана Шурыгина расстанется со своим нынешним супругом. Об этом заявил эксперт по ауре Илья Саглиани.

Никита Готский

Специалист изучил ауру Шурыгиной и ее возлюбленного Андрея Шлянина. По его мнению, брак известной жертвы изнасилования и оператора «Первого канала» не продержится продолжительное время. Причиной всему противоречия в характере пары.По мнению Саглиани, в настоящее время между супругами все нормально, так как взрывной нрав Шурыгиной, лидирующей в союзе, сдерживает спокойный темперамент Андрея, который в свою очередь способен сдерживать собственные чувства. Сама Диана очень эмоциональна, она вначале совершает поступки, а только потом обдумывает их. В один момент муж ей надоест, и она бросит его.Энергетика Шлянина слабее, чем у его жены. По словам эксперта, в конечном счете, все это приведет к разрушению брака. Хоть между ними ныне все нормально, они не подходят друг другу.