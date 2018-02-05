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| | Экс-жена Джигарханяна просит его вернуться

Экс-жена Джигарханяна просит его вернуться

Сегодня, 12:07
Виталина Цымбалюк-Романовская призывает Армена Джигарханяна вернуться к ней. Она пытается бороться за сохранение брака.

Экс-жена Джигарханяна просит его вернуться

 

Недавно она прокомментировала очередную госпитализацию известного актер. По ее версии, у Джигархангяна развивается пневмония, поэтому у него возникли серьезные проблемы с сердцем. Виталина напоминает всем, что является хорошей сиделкой и могла бы существенно помочь бывшему супругу.

Также Цымбалюк-Романовская готова принять Армена Борисовича обратно, но только без его друзей, потому как «кровать в квартире одна». Она выражает надежду, что армянский артист одумается и возвратиться в семью. Ранее адвокаты Джигарханяна отметили один важный факт. Как оказалось, бывшие муж и жена проживают в одном жилом комплексе, но в разных подъездах.
Никита Готский
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