Сергей Зверев насмешил пользователей нелепым нарядом

Мнения
В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.
От Редактора
Расти в семьях известных людей не просто.
Популярный актёр и чемпион мира по парикмахерскому искусству Сергей Зверев почтил своим присутствием телепроект «Дом-2». О своём визите на телестройку стилист
Звезда российского шоу-бизнеса Сергей Зверев в очередной раз шокировал публику. На этот раз артист пришел на музыкальную премию Music box с короной на голове,
Эпатажный артист и стилист Сергей Зверев отправился навестить родителей на родину в Култук Иркутская область, где ему оказали «почетнейший» прием местные