Сергей Зверев насмешил пользователей нелепым нарядом

Сергей Зверев из своего привычного амплуа выходить не планирует, наверное, никогда. Буквально накануне он опубликовал у себя на страничке в Instagram короткий ролик, в котором не только в очередной раз назвал себя примером «неземной красоты», но также и рассмешил фанатов нелепым нарядом. Правда, в случае Зверева это, скорее, типичный случай.

В видео знаменитый стилист в огромной черной шубе и разноцветной одежде под ней движется к кадру и приветствует страну, вызывая на прогулку. Также он добавил, что в Москве невообразимо красиво, а звезда, конечно же, в шоке. Без фирменной фразы Зверева обойтись невозможно.

Пользователи тут же начали писать, что так эпатировать своим внешним видом, как это удается Звереву, наверное, не способна ни одна из звезд отечественного шоу-бизнеса, потому стилисту пожелали и дальше радовать всех своей эксцентричностью.

Николай Офицеров