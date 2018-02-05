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| | Милана Королева показала стройные ноги на отдыхе

Милана Королева показала стройные ноги на отдыхе

Сегодня, 11:53
Российская модель и ведущая Милана Королева продемонстрировала свои стройные ноги, находясь на отдыхе на Мальдивах. Новые снимки звезды появились в Instagram.

Милана Королева показала стройные ноги на отдыхе

 

Сегодня Милана опубликовала очередные свои изображения с места заграничного отдыха. В настоящее время Королева находится на Мальдивах, откуда радует поклонников красочными и яркими кадрами. Согласно полученным данным, блогер положительно начала утро на островах. Она показала снимок, где располагается возле бассейна, с блюдом фруктом и бутылкой вина. По словам Миланы, на отдыхе она принимает в пищу огромное количество фруктов, как утром-днем, так и вечером.

Также необходимо отметить, стройную фигуру Миланы. Российский блогер демонстрирует стройные ноги и талию, обрадовав тем самым своих подписчиков.
Никита Готский
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