беременная Елена Исинбаева ходит в спортзал

Олимпийская чемпионка России Елена Исинбаева не перестает заниматься спортом даже перед родами. Она посещает спортивный зал и поддерживает свои формы.

Спортсменка Елена Исинбаева скоро произведет на свет второго ребенка. Это счастливое событие должно произойти в ближайшее время. Елена не прекращает, даже на последних днях беременности, посещать спортивный зал. Исинбаева выложила в социальную сеть Instagram снимок с тренажерного зала. Поклонники не перестают восхищаться Еленой, многие считают, что ее занятия спортом все девять месяцев беременности воспрепятствуют легким родам.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Елена Исинбаева в 2014 году вышла замуж за спортсмена Никиту Петинова, и в том же году родила первенца – дочь Еву. Теперь семейная пара ждет второго ребенка, кто именно родится, остается секретом.