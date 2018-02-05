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| | беременная Елена Исинбаева ходит в спортзал

беременная Елена Исинбаева ходит в спортзал

Сегодня, 11:49
Олимпийская чемпионка России Елена Исинбаева не перестает заниматься спортом даже перед родами. Она посещает спортивный зал и поддерживает свои формы.

беременная Елена Исинбаева ходит в спортзал

 

Спортсменка Елена Исинбаева скоро произведет на свет второго ребенка. Это счастливое событие должно произойти в ближайшее время. Елена не прекращает, даже на последних днях беременности, посещать спортивный зал. Исинбаева выложила в социальную сеть Instagram снимок с тренажерного зала. Поклонники не перестают восхищаться Еленой, многие считают, что ее занятия спортом все девять месяцев беременности воспрепятствуют легким родам.

беременная Елена Исинбаева ходит в спортзал

 

Отметим, что Елена Исинбаева в 2014 году вышла замуж за спортсмена Никиту Петинова, и в том же году родила первенца – дочь Еву. Теперь семейная пара ждет второго ребенка, кто именно родится, остается секретом.
Пелагея Лебединская
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