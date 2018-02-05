«Откуда такая грудь?»: Елена Темникова шокировала пышным бюстом в Instagram

Бывшая участница группы «Серебро» Елена Темникова шокировала своих поклонников последним снимком, на котором у знаменитости резко увеличилась грудь. Поклонники подозревают, что это фотошоп или пуш-ап, так как на Мальдивах певица сделать операцию по увеличению груди не могла.

Светлана Славянская

Елена Темникова поразила интернет-пользователей своей резко увеличенной грудью. На предыдущих снимках певицы в купальниках было четко видно, что Елена не может похвастаться пышными формами, однако на новой фотографии у певицы явно третий размер.«Откуда такая грудь, когда ее вообще нет», «Надо же быть такой красивой! Даже дух захватывает», «Лена, откуда такая грудь?», «С нулевым размером груди, тут пря на третий тянет», «Очень аппетитная стала», - комментировали снимок Темниковой её поклонники в Instagram.