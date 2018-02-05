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| | "Дважды за ночь" "туда-сюда". Пошлость Бузовой повлияла на психику немца

"Дважды за ночь" "туда-сюда". Пошлость Бузовой повлияла на психику немца

Сегодня, 12:58
Известная ведущая и певица Ольга Бузова продолжает эпатировать, но на этот раз знаменитость переборщила с выходками. В Сети обсуждают несколько прошедших выступлений исполнительницы, где происходило несколько неожиданных происшествий. Истинные поклонники творчества Бузовой активно защищают своего кумира, но сейчас даже некоторые из них раскритиковали артистку за чрезмерную пошлость.

 

"Дважды за ночь" "туда-сюда". Пошлость Бузовой повлияла на психику немца

 

В микроблоге певицы ежедневно появляются новые публикации в виде фотографий и коротких роликов, также Ольга не забывает о рекламных постах. Накануне на странице Бузовой была размещена видеозапись прямиком из Германии, где знаменитость побывала сразу на двух концертах за одну ночь. Фанатов поразил тот факт, что Ольга настойчиво соблазняла находящихся в зале мужчин любыми способами, и публика не могла этого не заметить. Один из жестов исполнительницы серьезно разозлил общественность.

Бузова сама показала поклонникам кусочек своего выступления, где можно наблюдать, в каком костюме выступала певица, а также увидеть поведение звезды. В комментариях фанаты и просто подписчики поющей ведущей обратили внимание, что Бузова постоянно «ходит по сцене туда-сюда», и ее движения сложно назвать ритмичными. Более того, знаменитость абсолютно не пытается танцевать, но периодически выполняет несколько собственных «па». Одно из движений исполнительницы насмешило фанатов, когда Ольга прямо во время песни подходит к краю сцены, и присаживается на корточки, медленно разводя ноги в сторону. Комментаторы обратились к певице и посоветовали ей убрать это и подумать о своих поклонниках, ведь им приходится краснеть из-за кумира.

Но на этом «бузовские пошлости» не закончились, а в той же Германии Ольга и вовсе показала во всей красе свои способности смущать зрителей. Артистка со сцены трусила своей попой у лица одного из мужчин, который пришел на концерт певицы в клуб. Как известно в обществе, немцы являются строгим и воспитанным народом, и подобное поведение могло серьезно отразиться на психике молодого человека, столкнувшегося «лицом к лицу» с певицей. Однако, в комментариях на странице исполнительницы публика обсуждала и другие выходки звезды, а также ее откровенные наряды, больше напоминающие купальники.

Еще перед поездкой в Германию Ольга Бузова в очередной раз выступила перед московскими фанатами, и там поклонники были поставлены в неловкое положение из-за уже привычных пошлых поступков. Певица в своей недавней песне использовала фразу «Я хочу знать, какой ты на вкус», и именно эту строчку артистка задействует в качестве хештега во многих постах. Но на концерте именно во время исполнения данной строчки Бузова рьяно облизала свой же микрофон, отчего фанаты начали визжать. Ролик с выходкой Ольги сразу же попал в Сеть, и внимательные комментаторы подчеркнули, что «певице наконец-то пригодился микрофон», ведь она всегда поет под фонограмму.
Анна Лисичкина
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