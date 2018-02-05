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| | Скандал в семье Дэвида и Виктории Бекхэм: Старший сын решил бросить университет

Скандал в семье Дэвида и Виктории Бекхэм: Старший сын решил бросить университет

Сегодня, 09:58
Первенец Дэвида и Виктории Бекхэм 18-летний Бруклин заявил, что намерен бросить учебу в престижном университете Нью-Йорка. Парень планирует связать свою жизнь с фотографией и больше не хочет иметь другую профессию.

Скандал в семье Дэвида и Виктории Бекхэм: Старший сын решил бросить университет

 

Виктория Бекхэм заявила, что находится в состоянии сильного потрясения после того, как узнала, что её старший сын Бруклин серьёзно думает бросить учебу в университет. Напомним, что парень в августе прошлого года поступил в Школу дизайна Парсонс, однако теперь Бруклин хочет стажироваться у фотографов и бросить обучение.

Напомним, что Бруклин Бекхэм с юных лет интересуется фотографией и даже в прошлом году выпустил свой собственный фотоальбом со снимками, которые оценили критики фотоискусства. Что думает отец звездного семейства Дэвид Бекхэм и поддерживает ли он своего сына, пока не сообщается.
Светлана Славянская
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