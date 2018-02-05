Илья Резник рассказал, как Пугачева спасла ему жизнь

По словам песенника, певица является крайне порядочным человеком, который никогда не бросит близкого друга в беде, даже если их отношения переживают трудный период, о чем свидетельствует недавняя ситуация.
Илья Резник переживал финансовый кризис, поэтому был вынужден продать городскую квартиру, однако этой суммы не хватило для погашения долга. Перед артистом встал вопрос о продаже загородного дома, с которым семье не хочется расставаться, но в этот момент Алла Пугачева занялась рением этого вопроса, вручив другу крупную сумму, которой хватило не только для расчета с кредиторами, но и на отдых в Арабских Эмиратах.