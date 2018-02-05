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| | Илья Резник рассказал, как Пугачева спасла ему жизнь

Илья Резник рассказал, как Пугачева спасла ему жизнь

Сегодня, 10:06
В эфире шоу «Ты не поверишь» композитор и поэт Илья Резник рассказал о трудных временах в своей жизни, когда ему на помощь пришла Алла Пугачева, забывшая о давних распрях. Примадонна российской эстрады вручила чете Резник солидную сумму для выплаты всех долгов, чем буквально спасла ему жизнь.

Илья Резник рассказал, как Пугачева спасла ему жизнь

 

По словам песенника, певица является крайне порядочным человеком, который никогда не бросит близкого друга в беде, даже если их отношения переживают трудный период, о чем свидетельствует недавняя ситуация.

Илья Резник переживал финансовый кризис, поэтому был вынужден продать городскую квартиру, однако этой суммы не хватило для погашения долга. Перед артистом встал вопрос о продаже загородного дома, с которым семье не хочется расставаться, но в этот момент Алла Пугачева занялась рением этого вопроса, вручив другу крупную сумму, которой хватило не только для расчета с кредиторами, но и на отдых в Арабских Эмиратах.
Пойда Анна
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