Фигуристка Лобачева обвинила Ксению Бик в убийстве Дмитрия Марьянова

Знаменитая фигуристка Ирина Лобачева публично обвинила жену Дмитрия Марьянова Ксению Бик в отравлении актера. По мнению Лобачевой, именно это и стало причиной кончины российского артиста. В гражданском браке с Марьяновым фигуристка прожила на протяжении четырех лет.

Она признается, что для нее это были исключительно счастливые дни, потому у них даже было желание узаконить свои отношения. Детей у пары, правда, не было. По словам Лобачевой, «все никак не получалось», но они надеялись и хотели пополнения. Однажды Ирина увидела фотографию, на которой Дмитрий идет под руку с Ксенией Бик. В этот момент она все поняла.

«Я не пыталась бороться за Диму. Это было исключительно его решением, хоть и проплакала я после расставания на протяжении полугода. Мы остались друзьями, каждые три месяца регулярно созванивались, а когда Ксении дома не было, я заходила на кофе и поговорить», - заявила Лобачева.

Тем не менее, к Бик у нее отношение резко отрицательное. Она утверждает, что Марьянов умер не своей смертью, а «стараниями» Ксении, которая якобы захотела поскорее получить наследство актера шикарную квартиру на «Полежаевской», дачу, машину и мотоцикл.

По словам Лобачевой, Ксения захотела избавиться от Дмитрия поскорее, ведь он хотел с ней развестись. Фигуристка отмечает, что, скорее всего, это могло быть отравление.

Николай Офицеров