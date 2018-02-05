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| | Наталья Штурм показала своего таинственного возлюбленного

Наталья Штурм показала своего таинственного возлюбленного

Сегодня, 09:46
В социальную сеть Instagram Наталья Штурм выложила фото, на котором изображен ее сын, она и ее тайный избранник, которого никто еще не видел.

Наталья Штурм показала своего таинственного возлюбленного

 

Фотография сделана с такого ракурса, что из-за объятий Натальи лица мужчины не видно. Певица под снимком оставила свой комментарий о том, что теперь ее семья состоит из трех человек. Поклонники очень рады за своего кумира, наконец-то Наталья приобрела семейное счастье.

Отметим, что до недавнего времени сын Натальи Штурм, по решению суда, после бракоразводного процесса остался жить с отцом. Певица своего сына видела только по выходным.

Пелагея Лебединская
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