Наталья Штурм показала своего таинственного возлюбленного

Фотография сделана с такого ракурса, что из-за объятий Натальи лица мужчины не видно. Певица под снимком оставила свой комментарий о том, что теперь ее семья состоит из трех человек. Поклонники очень рады за своего кумира, наконец-то Наталья приобрела семейное счастье.
Наталья Штурм показала своего таинственного возлюбленногоСегодня, 09:46
Российская актриса и писательница Наталья Штурм разделась, чтобы обогатиться. Изрисовав своё тело хной, 50-летняя женщина намерена получить свободу тела и
Певица Наталья Штурм ответила на вопрос журналистов, почему на ее странице в Instagram, так много откровенных фото.
Скандальная 51-летняя певица Наталья Штурм продолжает удивлять своих фанатов. На этот раз знаменитость разместила на своей странице в соцсети Instagram фото из