Блогеры обнаружили фотографию Елены Малышевой сорокалетней давности

Блогеры решили доказать, что знаменитая и всеми любимая Елена Малышева некогда была молодой девушкой, что, собственно, неудивительно, но некоторые пользователи задались вопросом, ведь никогда не видели ранее фото телевизионного лекаря, потому положение было исправлено после предоставления снимка сорокалетней давности.

Телеведущая на фото выглядит, как женщина, которой совершенно не чужды обычные человеческие эмоции. Вот уже на протяжении нескольких лет пользователи на просторах социальных сетей активно дискутируют на тему того, что ботокс «омертвляет» лицо человека и делает его похожим, скорее, на маску.

Сама Малышева, тем не менее, с весьма бодрым энтузиазмом продолжает отстаивать пользу этих уколов для достижения продолжительности молодости. Наиболее радикальные пользователи вовсе не стесняются высказывать мнение о том, что сегодня лицо Елены выглядит как раз похожим на упомянутую маску, ведь оно не выражает никаких эмоций и утратило какие-либо личностные качества.

Дискуссия между поклонниками и ведущей популярных шоу затянулась и в результате в нее были вовлечены уже и другие люди. Сегодняшняя Малышева, отмечают блогеры, напоминает, скорее, портрет Дориана Грея, где все пороки скрываются под толстым слоем защитной вакцины.

Николай Офицеров