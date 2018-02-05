Ольга Бузова в Германии устроила «дикие танцы»

Звезда шоу "Дом-2" Ольга Бузова выступила в Германии, шокировав своих поклонников. Зрители пришли в недоумение из-за "диких танцев" певицы.

Некоторое время назад бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов отпраздновал пышную свадьбу с Анастасией Костенко, что и привело Бузову в ярость и недовольство. На своем концерте, который был первым в этом году, она, не смущаясь, оскорбляла своего бывшего мужа. Ольга даже вытащила на сцену плакат «Тарасов — лох, Ольга — бог», который принесли ее фанаты. После концерта Ольга полетела на самолете в другие города ФРГ, где ей предстояло дать гастроли еще на двух выступлениях. На одном из них Бузова устроила «дикие танцы», которые привели поклонников в смущение. Певица показала всем, как она, сидя на корточках, двигает попой вверх-вниз.Отметим, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года. После расставания из совместного имущества Бузовой ничего не досталось, так как она в свое время с Дмитрием подписала брачный контракт, в котором указывалось, что все оформлено на футболиста и его маму.