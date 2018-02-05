Ким Кардашьян показала процедуру макияжа для своих ягодиц

Ким Кардашьян показала процедуру макияжа для своих ягодицСегодня, 08:23
Звезда соцсетей «Русская Кардашьян» Анастасия Квитко опубликовала новый снимок в своём аккаунте. Поклонники заметили, что теперь размер головы у девушки
Известная американская светская львица Ким Кардашьян решила порадовать своих маленьких поклонников и выпустить коллекцию школьных принадлежностей «Снова в
Ким Кардашьян, американская телеведущая, заинтриговала своих фолловеров, выложив в социальную сеть интимную фотографию. На снимке модель сидит спиной к