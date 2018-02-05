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| | Ким Кардашьян показала процедуру макияжа для своих ягодиц

Ким Кардашьян показала процедуру макияжа для своих ягодиц

Сегодня, 08:23
Для современного пользователя интернета Ким Кардашьян известна, прежде всего, как звезда американского реалити шоу, один из самых популярных аккаунтов в Instagram и, конечно же, обладательница крайне пышных ягодиц. Мейк-ап последних для очередной фотосессии как раз и решила показать член звездного семейства.
 

Ким Кардашьян показала процедуру макияжа для своих ягодиц

 

Снимок модели за весьма короткое время набрал более двух миллионов лайков. На снимке видно, что и для ягодиц 37-летней американо-армянки требуется нанесение тонального средства. В семье Кардашьян отношение к ягодицам особое, ведь буквально недавно на просторах сети «гулял» ролик, в котором показана сестра Ким Хлоя, которая также пользуется услугами визажиста в отношении своей попы.
 

Ким Кардашьян показала процедуру макияжа для своих ягодиц

 

Пользователи тут же начали публиковать комментарии, в которых стали расспрашивать Ким о грядущей обнаженной фотосессии, однако Кардашьян обделила их ответом, что, в принципе, неудивительно.

Николай Офицеров
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