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| | Месть бывшему мужу: Бузова заигрывает с "самым красивым преступником"

Месть бывшему мужу: Бузова заигрывает с "самым красивым преступником"

Вчера, 23:07
Телеведущая Ольга Бузова флиртует с моделью Джереми Миксом, более известным по прозвищу «самый красивый преступник». По мнению друзей звезды шоу «Дом-2», вокалистка делает это только, чтобы сделать больно экс-мужу футболисту Дмитрию Тарасову.

Месть бывшему мужу: Бузова заигрывает с "самым красивым преступником"

 

Спортсмен недавно женился на модели Анастасии Костенко, которая ждет от него ребенка. Тарасов организовал потрясающую свадьбу, заплатив только за декорации 4 млн рублей. На торжестве присутствовали «золотой голос» России Николай Басков и его возлюбленная Виктория Лопырева. На свадьбу пригласили 150 гостей, но некоторые жены приятелей Тарасова поддержали Бузову и не пришли на праздничное мероприятие. По мнению знакомых футболиста, возможно спортсмен даже обвенчается с Костенко. По словам друзей исполнительницы, Тарасов специально устроил роскошное торжество, дабы сделать как можно больнее экс-супруге.

Бузова души не чаяла в муже, она выполняла все его прихоти, но когда узнала об изменах, перестала обожествлять этого человека. Тарасов поступил неблагородно по отношению к экс-жене. Все дома и прочее имущество футболист записал на имя своей матери. В результате после развода звезда программы «Дом-2» не получила ничего. Сейчас Бузова готовится к съемкам нового клипа вместе с «самым красивым преступником в мире». Знакомые не понимают, действительно ведущая мстит Тарасову или у нее начался роман с Джереми Миксом.
Домбровский Сергей
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