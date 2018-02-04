Поклонники напали на Бруклина Бэкхема за использование подводки для глаз

Возлюбленной сына знаменитого футболиста Дэвида Бэкхема Хлое Морец 10 февраля исполнится 21 год. Девушка устроила вечеринку в честь Дня Рождения раньше. На торжество актриса пригласила своего избранника 18-летнего Бруклина Бэкхема.

Домбровский Сергей

Журналистам удалось запечатлеть пару на камеры в Лос-Анджелесе. Фотографии с мероприятия опубликовали в Сети. Внимание юзеров привлекла не Хлоя Морец, а Бруклин Бэкхем, вернее его новый образ. Молодой человек использовал подводку для глаз и это не понравилось пользователям. Юношу жестко раскритиковали за подобную вольность и рекомендовали выглядеть более мужественно. По словам подписчиков, макияж у парня получился лучше, чем у его избранницы.Бруклин Бэкхем постоянно экспериментирует со своей внешностью. По словам знакомых, молодой человек еще не созрел и находится в поисках себя. С детства юноша смотрел на своего отца – известного футболиста Дэвида Бэкхема и хотел быть похожим на него. Парень сделал себе ряд татуировок, занимался спортом, зарабатывал деньги с раннего возраста, дабы не зависеть от родителей.