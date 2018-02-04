Микрофон вместо чупа-чупса: бузова на концерте облизала микровон

Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников эпатажными поступками. Во время исполнения песни светская львица облизала микрофон прямо на сцене.

Поп-звезда вышла на сцену в наряде, похожем на купальник и во время исполнения одного из своих хитов высунула язык и страстно облизала микрофон. Поступок Бузовой настолько изумил публику, что шокированные зрители начали визжать в зале. «Пошлость» была сразу же снята на видео и опубликована в Сети с подписью «Теперь понятно, зачем поющей под фанеру Бузовой микрофон». Подписчики социальных сетей открыто раскритиковали неприличное поведение девушки и назвали этот ужасный поступок «бузовской пошлостью».Напомним, что раннее Бузова уже осуждалась хейтерами, за свое пошлое поведение во время выступления в Германии. На концерте девушка вертела своей попой прямо перед лицом немца.