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| | Микрофон вместо чупа-чупса: бузова на концерте облизала микровон

Микрофон вместо чупа-чупса: бузова на концерте облизала микровон

Вчера, 22:27
Ольга Бузова не перестает удивлять своих поклонников эпатажными поступками. Во время исполнения песни светская львица облизала микрофон прямо на сцене.

Микрофон вместо чупа-чупса: бузова на концерте облизала микровон

 

Поп-звезда вышла на сцену в наряде, похожем на купальник и во время исполнения одного из своих хитов высунула язык и страстно облизала микрофон. Поступок Бузовой настолько изумил публику, что шокированные зрители начали визжать в зале. «Пошлость» была сразу же снята на видео и опубликована в Сети с подписью «Теперь понятно, зачем поющей под фанеру Бузовой микрофон». Подписчики социальных сетей открыто раскритиковали неприличное поведение девушки и назвали этот ужасный поступок «бузовской пошлостью».

Напомним, что раннее Бузова уже осуждалась хейтерами, за свое пошлое поведение во время выступления в Германии. На концерте девушка вертела своей попой прямо перед лицом немца.
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