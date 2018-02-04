Аллегрова поведала о подробностях своей личной жизни

Российская певица с армянскими корнями Ирина Аллегрова поделилась с фанатами историей своей жизни и неудачами на личном фронте. Солистка четыре раза выходила замуж, женщина всегда искала сильного мужчину, способного защитить ее от невзгод.

Домбровский Сергей

Ирину Аллегрову поддерживают миллионы поклонников на территории постсоветского пространства. Вокалистка всегда собирала полные залы во время своих выступлений, а по завершении концертов слышала рукоплескания фанатов. Аллегрова всегда считала себя сильным человеком, но при этом искала мужчину, который заставит ее почувствовать слабость. Первый избранник артистки предал ее, поэтому женщина связала свою дальнейшую жизнь с другим, дабы сделать больно обидчику. Второй кавалер исполнительницы композиции «Я тучи разведу руками» оказался нечестным, поэтому любовникам пришлось расстаться.Третий муж Аллегровой запрещал ей петь, а без творчества дама чувствовала себя некомфортно. В итоге пути звезды эстрады и супруга разошлись. Четвертый избранник солистки моложе ее на восемь лет. Благоверный предложил Аллегровой обвенчаться, вокалистка ответила согласием.