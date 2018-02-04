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| | Дочь участницы «Дома-2» Таты Абрамсон серьезно заболела

Дочь участницы «Дома-2» Таты Абрамсон серьезно заболела

Вчера, 21:28
Звезда проекта «Дом-2» Тата Абрмасон сообщила о серьезном недуге их общей с Валерием Блюменкранцем дочери. Знаменитость жалуется, что у ее малышки сильный жар и температура под 40°. Сбивать жар пришлось с помощью укола.

Дочь участницы «Дома-2» Таты Абрамсон серьезно заболела

 

Тата совсем недавно стала мамой, поэтому так болезненно переживает каждый неприятный момент и так бурно радуется очередному счастливому событию в жизни драгоценного чада. На сей раз знаменитости пришлось столкнуться с серьезной опасностью. Несмотря на то, что накануне температуру девочке сбили врачи скорой, на следующий день жар вернулся, хоть и не такой сильный – 38,4°. Кроха просунулась и покушала с аппетитом, что несказанно обрадовало молодую мать, а после они снова заснули, ожидая, пока отец семейства вернется с лекарствами. Перипетии болезни дочурки Тата описывает в Instagram, а попутно и спрашивает совета у умудренных родительским опытом фолловеров.

 

Все отнеслись сочувственно к Тате и ее крохе. Они принялись успокаивать звездную родительницу, что это, скорее всего, просто режутся зубки. В подтверждение они стали приводить примеры из жизни собственных наследников, у которых в этот период жар был таким же или даже более сильным.

Ранее Тату обвиняли в том, что она недостаточно уделяет времени больному ребенку. В Сети писали, что «домоседка» решила оставить дочь без материнской ласки, чтобы сделать маммопластику. Она решительно опровергла обвинения в жестокосердии и сообщила, что операция назначена на 19 февраля, а сейчас она все время проводит с дочерью.
Дарья Светозарова
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