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| | Анна Семенович покаталась на лыжах перед началом работы

Анна Семенович покаталась на лыжах перед началом работы

Вчера, 21:23
Российская фигуристка, актриса и певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена на лыжах. Солистка рекомендует поклонникам не сидеть дома, а бежать на улицу.

Анна Семенович покаталась на лыжах перед началом работы

 

Семенович советует брать в руки санки, коньки, лыжи и приятно провести время на свежем воздухе. После активной деятельности приятно прийти домой уставшим, поесть, заснуть и утром встать бодрым, полным энергии сил. При таком отдыхе рабочая неделя начнется легко и непринужденно, а затем можно ставить реальные цели радоваться отличным результатам и росту производительности труда.

Многим поклонникам понравилась розовая куртка Анны Семинович. Фанаты назвали звезду замечательной, сексуальной, привлекательной, великолепной, обворожительной. Комплименты в комментариях не переставали появляться. Юзерам понравилось то, что Семенович пропагандирует здоровый образ жизни.
Домбровский Сергей
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