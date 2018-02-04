Анна Семенович покаталась на лыжах перед началом работы

Российская фигуристка, актриса и певица Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram новую фотографию, на которой запечатлена на лыжах. Солистка рекомендует поклонникам не сидеть дома, а бежать на улицу.

Домбровский Сергей

Семенович советует брать в руки санки, коньки, лыжи и приятно провести время на свежем воздухе. После активной деятельности приятно прийти домой уставшим, поесть, заснуть и утром встать бодрым, полным энергии сил. При таком отдыхе рабочая неделя начнется легко и непринужденно, а затем можно ставить реальные цели радоваться отличным результатам и росту производительности труда.Многим поклонникам понравилась розовая куртка Анны Семинович. Фанаты назвали звезду замечательной, сексуальной, привлекательной, великолепной, обворожительной. Комплименты в комментариях не переставали появляться. Юзерам понравилось то, что Семенович пропагандирует здоровый образ жизни.