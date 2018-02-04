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| | Хлои Кардашьян рассказала о проблемах во время беременности

Хлои Кардашьян рассказала о проблемах во время беременности

Вчера, 20:54
Участница семейного реалити-шоу Хлои Кардашьян в новом интервью откровенно рассказала, как протекает её первая беременности. Оказалось, не все так гладко и девушка призналась о том, что её беспокоит.

Хлои Кардашьян рассказала о проблемах во время беременности

 

33-летняя сестра Ким Кардашьян Хлои рассказала, что на последних месяцах беременности почувствовала серьёзную проблему в нехватке сна. При этом девушка утверждает, что совершенно не может заснуть. Медики же утверждают, что бессонница поражает 78% беременных женщин. Таким образом, Хлои не единственная беременная женщина, которая страдает бессонницей на поздних сроках беременности.

«Я так взволнована, хочу поскорее увидеть нашу маленькую любовь», - написала в соцсети Хлои Кардашьян. Напомним, что у знаменитости и её бойфренда Тристана Томпсона это будет первый ребенок.
Светлана Славянская
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