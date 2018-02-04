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| | Тимберлейк во всем виноват: Из-за давнего скандала Джексон не будет участвовать в Суперкубке

Тимберлейк во всем виноват: Из-за давнего скандала Джексон не будет участвовать в Суперкубке

Вчера, 20:47
Популярная певица Джанет Джексон высказалась о своем участии в Суперкубке. Она заявила, что принимать участия в шоу не планирует. Чтобы впредь вокруг этого больше не ходили слухи, знаменитость решила заранее рассказать журналистам о своих творческих планах.

Тимберлейк во всем виноват: Из-за давнего скандала Джексон не будет участвовать в Суперкубке

 

Ранее в прессе обсуждалось возможное воссоединение Джанет и Джастина Тимберлейка на Суперкубке-2018, но оказалось, что этому не бывать. Певица приняла такое решение в связи с давним инцидентом – в 2004 году ее коллега по шоу-бизнесу Тимберлейк во время совместного выступления случайно задел костюм Джанет. В итоге от наряда отлетела заклепка, а правая грудь девушки оказалась обнаженной. Эти кадры попали в эфир.

Звезда попыталась высудить у канала компенсацию и даже добилась штрафа в 550 тысяч долларов. Однако впоследствии решение было обжаловано. Видимо не желая повторения неприятного момента, артистка отказалась от очередного выступление, о чем прямо и заявила репортерам.

Сообщается, что финал Суперкубка состоится в Миннеаполисе, в США. За награду будут бороться команды «Филадельфия» и «Нью-Инглэнд».
Дарья Светозарова
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