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| | Толстые бока и расплывшееся лицо: Ксения Бородина вернулась с отдыха в Москву

Толстые бока и расплывшееся лицо: Ксения Бородина вернулась с отдыха в Москву

Вчера, 20:27
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина сообщила поклонникам, что вернулась с райского отдыха и готова с новыми силами приступать к работе. Однако фанаты так не посчитали и порекомендовали знаменитости заняться собой и сбросить лишний вес.

Толстые бока и расплывшееся лицо: Ксения Бородина вернулась с отдыха в Москву

 

Ксения Бородина на протяжении всего семейного отдыха на Сейшельских островах делилась с поклонниками свежими снимками. В райском месте знаменитость не отказывала себе не в чем, и не посещала тренажерный зал. Результат на лицо и Бородина набрала лишний вес, о котором сама же и призналась в Instagram.

Однако помимо ненужных килограммов поклонники заметили, что лицо Ксении будто расплылось и потеряло четкий контур. В комментариях ведущей телестройки посоветовали меньше есть калорийных блюд и больше заниматься физическими упражнениями.
Светлана Славянская
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