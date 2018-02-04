Толстые бока и расплывшееся лицо: Ксения Бородина вернулась с отдыха в Москву

Ксения Бородина на протяжении всего семейного отдыха на Сейшельских островах делилась с поклонниками свежими снимками. В райском месте знаменитость не отказывала себе не в чем, и не посещала тренажерный зал. Результат на лицо и Бородина набрала лишний вес, о котором сама же и призналась в Instagram.
Однако помимо ненужных килограммов поклонники заметили, что лицо Ксении будто расплылось и потеряло четкий контур. В комментариях ведущей телестройки посоветовали меньше есть калорийных блюд и больше заниматься физическими упражнениями.