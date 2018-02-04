Ирину Дубцову раскритиковали за старческие ляжки и жирный живот

Российская певица Ирина Дубцова опубликовала в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена на пляже во время отдыха на Мальдивах. Далеко не все оценили по достоинству данный снимок.

Домбровский Сергей

Многие пользователи советуют Ирине Дубцовой снизить вес. По мнению некоторых подписчиков, на животе исполнительницы невооруженным взглядом заметен жир. Солистка имеет проблемы с весом и старается исправить положение с помощью диет, но не всегда вокалистке удается подкорректировать фигуру. Вместо массы комплиментов Ирина Дубцова получила порцию критики в свой адрес. Однако не все настроены против певицы, некоторые назвали ее фигуру если и не идеальной, то вполне достойной.Нашлись фанаты, которые спрашивали у Дубцовой, как ей удается держать себя в нормальной физической форме. Одна из подписчиц рассказала, что ей глядя на артистку удалось избавиться от 15 килограммов лишнего веса, за это женщина благодарит исполнительницу.