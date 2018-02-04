Ирину Дубцову раскритиковали за старческие ляжки и жирный живот

Многие пользователи советуют Ирине Дубцовой снизить вес. По мнению некоторых подписчиков, на животе исполнительницы невооруженным взглядом заметен жир. Солистка имеет проблемы с весом и старается исправить положение с помощью диет, но не всегда вокалистке удается подкорректировать фигуру. Вместо массы комплиментов Ирина Дубцова получила порцию критики в свой адрес. Однако не все настроены против певицы, некоторые назвали ее фигуру если и не идеальной, то вполне достойной.
Нашлись фанаты, которые спрашивали у Дубцовой, как ей удается держать себя в нормальной физической форме. Одна из подписчиц рассказала, что ей глядя на артистку удалось избавиться от 15 килограммов лишнего веса, за это женщина благодарит исполнительницу.