Анна Хилькевич расскажет подробности своей жизни в гостях у Вуличенко

Анна Хилькевич поделится с поклонниками информацией о том, как ей удалось стать успешной в Instagram. Актриса пользуется огромным успехом в этой социальной сети и вошла в десятку самых популярных людей данного ресурса в России, составив конкуренцию телевизионной ведущей Ольге Бузовой. Анна Хилькевич сообщит фанатам, кто помогает ей осуществлять предпринимательскую деятельность и получать прибыль.
Не обойдет стороной звезда и путешествия со своей дочерью в экзотические страны. Анна Хилькевич расскажет о том, о чем ранее не решалась даже упоминать. Екатерина Вуличенко рекомендует пользователям задавать вопросы пятого февраля с семи часов вечера по московскому времени. Хилькевич обнародует множество фактов из своей жизни.