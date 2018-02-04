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| | Анна Хилькевич расскажет подробности своей жизни в гостях у Вуличенко

Анна Хилькевич расскажет подробности своей жизни в гостях у Вуличенко

Вчера, 20:13
Актриса Екатерина Вуличенко оставила в Сети видеообращение к пользователям, в котором сообщила о том, что пятого февраля к ней в гости придет ее коллега Аннна Хилькевич. В online-эфире звезда «Универа» расскажет всё о себе.

Анна Хилькевич расскажет подробности своей жизни в гостях у Вуличенко

 

Анна Хилькевич поделится с поклонниками информацией о том, как ей удалось стать успешной в Instagram. Актриса пользуется огромным успехом в этой социальной сети и вошла в десятку самых популярных людей данного ресурса в России, составив конкуренцию телевизионной ведущей Ольге Бузовой. Анна Хилькевич сообщит фанатам, кто помогает ей осуществлять предпринимательскую деятельность и получать прибыль.

Не обойдет стороной звезда и путешествия со своей дочерью в экзотические страны. Анна Хилькевич расскажет о том, о чем ранее не решалась даже упоминать. Екатерина Вуличенко рекомендует пользователям задавать вопросы пятого февраля с семи часов вечера по московскому времени. Хилькевич обнародует множество фактов из своей жизни.
Домбровский Сергей
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