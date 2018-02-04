Елена Яковлева поведала факты о своей болезни

Знаменитая актриса Елена Яковлева рассказала о том, какой недуг терзал ее последний месяц. Ей даже пришлось обратиться за помощью к врачам, она долго у них наблюдалась, но сегодня ее здоровью ничего не угрожает.

Дарья Светозарова

Звезда сериала «Каменская» не скрывает подробности личной жизни за семью печатями. Она активно обсуждает с фанатами свои новые роли в кино и живо интересуется мнением общественности. В последнем интервью знаменитость призналась, что терпеть не может обращаться к докторам, но недавно ей пришлось сделать исключение. Всенародная любимица отправилась в больницу, так как у нее заболело ухо. Актриса признается, что всегда откладывает визит к врачу до последнего. И на это раз случилась похожая история. Актриса побывала на море, но вместо хорошего настроения привезла оттуда серьезный недуг – в ее ухо попала вода и этот орган слуха сильно воспалился, дал осложнения, которые пришлось лечить больше месяца.В последнее время актриса кардинально пересмотрела свое отношение к медикам. Причиной этого стали ее съемки в новом сезоне медицинского сериала «Склифософский». Во время съемок Яковлевой пришлось познать азы медицины, после чего она поняла, как тяжело приходится врачам в реальной жизни.Несмотря на большую загруженность на работе, актриса находит время для семьи. В браке с мужем Валерием Шальных знаменитость счастливо прожила вот уже тридцать. Она подчеркивает, что после влюбленности, притирок, дележа ответственности за детей наступает момент, когда люди действительно становятся родными. У нее этот момент наступил.