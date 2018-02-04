Поклонники в шоке от Малахова, прижимающего к себе младенца

Популярный телеведущий Андрей Малахов удивил подписчиков странной фотографией. В Сети был опубликован видеоролик, где Малахов прижимает к своей груди маленького ребенка.

Шоумен выложил в Instagram анонс нового выпуска телепередачи «Прямой эфир», где на первых кадрах видно как Андрей бережно держит на руках младенца. Как известно, телеведущий стал отцом первенца еще в ноябре 2017 года. Мальчика нарекли Александром.Видеоролик, с мельком показанным малышом, поклонники Андрея Малахова приняли за действительность. Но, как оказалось, на руках телезвезды был всего лишь игрушечный пупсик. Можно себе представить, каким сильным было разочарование множества фанатов Малахова. Ведь они с таким нетерпением ожидали увидеть маленького сынишку телеведущего, а им показали какую-то куклу. «А, может, и нет никакого сына?», - прокомментировал ролик один из расстроенных подписчиков.Андрей Малахов, видимо, не хочет «пиарить» своё отцовство. Совсем недавно Андрей заявил, что воспитывать сына и работать на телевидении практически невозможно. Забота о малолетнем Сашеньке лежит на плечах его жены Натальи Шакулевой и бабушки Тамары.