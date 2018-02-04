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| | Пожилая дама опасалась, что никто не поверит в ее случайную встречу с Бейонсе, и напрасно

Пожилая дама опасалась, что никто не поверит в ее случайную встречу с Бейонсе, и напрасно

Вчера, 19:08
Судьбоносная для пожилой американки Сьюзан Морган произошла в отеле Grammy в Нью-Йорке. Там женщина лицом к лицу столкнулась со звездами мировой величины: певицей Бейонсе и ее мужем рэпером Джей Зи. Единственное, что огорчало старушку, это то обстоятельство, что ей никто не поверит.

Пожилая дама опасалась, что никто не поверит в ее случайную встречу с Бейонсе, и напрасно

 

Почтенная американская леди прибыла в Нью-Йорк для того, чтобы посетить спортивные состязания своей внучки. Она даже не предполагала, что встретит знаменитостей так запросто, возвращаясь в свой номер. Женщина припоминает, что сначала ее внимание привлек Джей Зи. Она решилась обратиться к нему и заявила, что где-то уже его встречала. На что мужчина добродушно улыбнулся и представился. Сьюзан была шокирована, что только что говорила со звездой и все не могла поверить, пока навстречу к ней не вышла его супруга. Поп-дива представилась ей и заверила, что все в порядке. Тогда миссис Морган выразила сожаление, что никто ей не поверит, а Бейонсе лишь загадочно улыбнулась.

Пожилая дама опасалась, что никто не поверит в ее случайную встречу с Бейонсе, и напрасно

 

Старушке и впрямь отказывались верить домашние, несмотря на ее искренние попытки убедить домочадцев в своей правоте. Каково же было их удивление, когда на следующий день в официальном Instagram певицы появилось то самое фото.
Дарья Светозарова
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