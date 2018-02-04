«Без макияжа не красавица!»: Голая Яна Кошкина ужаснула лицом без косметики

Телеведущая популярной программы «Короли Фанеры» Яна Кошкина шокировала поклонников не только голой фотосессией, но и лицом без косметики. Пользователи Сети ужаснулись внешним видом девушки и заявили, что без макияжа Яна не красавица.

Яна Кошкина в соцсети разместила черно-белую фотографию, на которой она стоит голая, прикрывшись шелковой тканью. Обычно на всех снимках телеведущая выглядит безупречно, с идеальным макияжем и укладкой. Однако в этот раз Кошкина решила показать свою натуральную красоту.

Светлана Славянская

Многие не оценили «голое» лицо девушки и заявили, что без макияжа и фотофильтров знаменитость уже не выглядит так привлекательно. При этом некоторое внимательные пользователи Сети отметили, что на снимке у Яны все-таки накрашены брови и присутствуют накладные ресницы.