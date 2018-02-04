Волочкова показала, как новый приятель исполняет элемент «Скрепка» на ее постели

Известная балерина Анастасия Волочкова «похвасталась» своим новым другом - брюнетом Михаилом Логиновым.

Танцовщица считает мужчину главным персонажем своей жизни и очень часто выставляет совместные фото в блоге с этим человеком. Первый раз светская львица показала загадочного друга на новогодних праздниках, перед вылетом на Мальдивские острова. Анастасия Волочкова утверждала, что с Логиновым у нее всего лишь дружеская связь, но романтические фото, на которых «светиться» танцовщица с Михаилом, подвергают ее высказывания большим сомнениям.Известно, что Михаил Логинов уже дважды состоял в браке. Мужчина работает в ресторанном бизнесе, несмотря на то, что по образованию программист.Новое видео, выставленное балериной в своем блоге, представляет вниманию подписчиков дочь звезды Ариадну и Михаила, где они по очереди исполняют акробатический элемент, под названием «Скрепка». Как видно на видео, вместо матов, «акробатисты» использовали постельные матрасы. Попытки исполнить сложный элемент у любителей не удались.