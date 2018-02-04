Мария Максакова держала в тайне отказ от старших детей и смерть отца

Оперная дива Мария Максакова больше года назад отравилась с мужем, экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, на Украину, и живет там до сих пор. С собой супруги взяли только общего сына.

Дарья Светозарова

Едва приехав на Украину, звезда лишилась мужа – он погиб в перестрелке в центре Киева, имя убийцы Вороненкова до сих пор неизвестно. И хотя гибель настигла супруга на Украине, певица решает остаться в этой стране. О России Мария ничего не желает слышать и даже не хочет давать интервью российским СМИ.Чтобы поговорить со знаменитостью, журналисты из РФ вынуждены были создать целую агентурную сеть. Они скооперировались с литовскими коллегами, те в свою очередь связались с репортерами из Львова, которые вышли на киевские СМИ. Последние и сумели пообщаться с Максаковой. Однако прежде чем решиться на откровенность, звезда буквально душу вытрясла из корреспондентов, пытаясь установить, кто заказал сюжет. Разоблачить заказчиков дива не смогла, и стала рассказывать о том, насколько тяжелым выдался год.Певица пояснила, почему так и не вернулась в Россию после убийства мужа. Она заявила, что осталась в Киеве помогать украинским правоохранителям в расследовании. К слову, на роль заказчика убийства Вороненкова украинские следователи выдвинут первого мужа Максаковой Владимира Тюрина, в пользу которого ранее она отказалась от своих старших детей – Люси и Ильи. При вопросе об этом журналистов, звезда заявила, что не помнит, чтобы отказывалась от них и сейчас больше всего хочет с ними воссоединиться.Также журналистов интересовало, почему оперная дива скрывала так долго смерть своего отца, Петра Игенбергса, который скончался 3 января в Латвии. Она не упоминала, что родитель болел, а в день его смерти опубликовала в соцсети лишь поздравления с Новым годом. Уже 26 января она выложила в Сеть ролик-прощание, однако в нем было больше фотографий покойного супруга, чем новопреставленного отца.