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| | Мария Максакова держала в тайне отказ от старших детей и смерть отца

Мария Максакова держала в тайне отказ от старших детей и смерть отца

Вчера, 18:12
Оперная дива Мария Максакова больше года назад отравилась с мужем, экс-депутатом Госдумы РФ Денисом Вороненковым, на Украину, и живет там до сих пор. С собой супруги взяли только общего сына.

Мария Максакова держала в тайне отказ от старших детей и смерть отца

 

Едва приехав на Украину, звезда лишилась мужа – он погиб в перестрелке в центре Киева, имя убийцы Вороненкова до сих пор неизвестно. И хотя гибель настигла супруга на Украине, певица решает остаться в этой стране. О России Мария ничего не желает слышать и даже не хочет давать интервью российским СМИ.

Чтобы поговорить со знаменитостью, журналисты из РФ вынуждены были создать целую агентурную сеть. Они скооперировались с литовскими коллегами, те в свою очередь связались с репортерами из Львова, которые вышли на киевские СМИ. Последние и сумели пообщаться с Максаковой. Однако прежде чем решиться на откровенность, звезда буквально душу вытрясла из корреспондентов, пытаясь установить, кто заказал сюжет. Разоблачить заказчиков дива не смогла, и стала рассказывать о том, насколько тяжелым выдался год.

Певица пояснила, почему так и не вернулась в Россию после убийства мужа. Она заявила, что осталась в Киеве помогать украинским правоохранителям в расследовании. К слову, на роль заказчика убийства Вороненкова украинские следователи выдвинут первого мужа Максаковой Владимира Тюрина, в пользу которого ранее она отказалась от своих старших детей – Люси и Ильи. При вопросе об этом журналистов, звезда заявила, что не помнит, чтобы отказывалась от них и сейчас больше всего хочет с ними воссоединиться.

Также журналистов интересовало, почему оперная дива скрывала так долго смерть своего отца, Петра Игенбергса, который скончался 3 января в Латвии. Она не упоминала, что родитель болел, а в день его смерти опубликовала в соцсети лишь поздравления с Новым годом. Уже 26 января она выложила в Сеть ролик-прощание, однако в нем было больше фотографий покойного супруга, чем новопреставленного отца.
Дарья Светозарова
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