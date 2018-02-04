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| | Натали Портман исполнила новый дерзкий рэп

Натали Портман исполнила новый дерзкий рэп

Вчера, 17:55
Американская актриса израильского происхождения Натали Портман сменила имидж. Звезда устала от роли хорошей жены и матери. Портман посетила программу Saturday Night Live, где предстала перед поклонниками в новом образе.

Натали Портман исполнила новый дерзкий рэп

 

Ролик опубликовали на видеохостинге YouTube. Натали Портман призналась, что стала более опытной, мудрой и ответственной. В клипе актриса грубо отвечает всем своим критикам. Новая работа Портман стала пародией на ролик, записанный в 2009 году. Сейчас продюсер справилась со своей задачей не чуть не хуже, чем несколько лет назад. На YouTube видео за один день посмотрели более 195 тысяч раз. Ролик получил 9 тысяч отметок «Нравится».


Пользователям высоко оценили новый образ Портман. Юзеры советуют актрисе сменить род деятельности и серьезно заняться рэпом. Некоторым первая работа звезды в этом направлении понравилась больше, нежели вторая. Натали Портман не подбирает слов для выражения эмоций в новом клипе. Нашлись люди, которым не понравилось творчество сценаристки, они посоветовали ей заниматься своими непосредственными обязанностями, а к музыке не иметь никакого отношения.
Домбровский Сергей
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