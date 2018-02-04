У Павла Воли появилась «родственница» благодаря родинке на ладони

Мнения
В современном мире все больше становится желающих предстать в новом образе.
От Редактора
Расти в семьях известных людей не просто.
Популярный российский комик и телеведущий Павел Воля недавно в своем личном микроблоге опубликовал детский снимок, на котором изображен вместе со своими
В семье известного телеведущего и певца Павла Воли и гимнастки Ляйсан Утяшевой пополнение. Спортсменка родила своему возлюбленному второго ребенка. Сообщается,
Экс-невеста шоумена Павла Воли телеведущая и модельер Марика впервые стала мамой, у нее родился сын.