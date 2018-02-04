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| | У Павла Воли появилась «родственница» благодаря родинке на ладони

У Павла Воли появилась «родственница» благодаря родинке на ладони

Вчера, 17:01
У известного юмориста Павла Воли появилась «родственница» благодаря родинке на ладони. Именно так многие интернет-пользователи в шутку окрестили девушку, встреченную артистом на съёмках, у которой была такая же отметина, как сообщает VistaNews.

У Павла Воли появилась «родственница» благодаря родинке на ладони

 

По словам Павла Воли, он раньше не видел людей, у которых были подобные родинки. Происходящее стало для него чудом, которое, как отметил артист, может принести удачу. Поклонники поддержали его, высказав, что история с родинкой очень похожа на то, что часто показывают в популярном индийском кино. Люди предложили «родственникам» теперь выставить танец эпичной встречи, фантазируя, что, скорее всего, неизвестная девушка потеряла «родного человека», когда была маленькой.

У Павла Воли появилась «родственница» благодаря родинке на ладони

 

Были и такие, кто отметил, что новость достаточно «острая» для освещения в популярных ток-шоу, вроде «Пусть говорят», предсказывая, что Павел Воля с его родинкой даже Шурыгину «затмить» мог бы. Однако некоторые подчеркнули, что такая отметина совсем не особенная, и подобное сходство бывает у многих.

Ирина Летинская
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