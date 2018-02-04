«Так и грыжа появится!»: Новый возлюбленный Анастасии Волочковой покатал её на санках

Балерина и светская львицы Анастасия Волочкова в Instagram показала, как она весело проводит время со своим очередным фаворитом Михаилом. На коротком видео балерина показала, что мужчина катает её на санках. «На саночках с ветерком! По улицам нашего поселка», - подписала видеоролик Волочкова.
Поклонники в комментариях стали высмеивать видео, так как посчитали, что Волочкова слишком тяжелая для того, чтобы её тянуть на санках: «Хоть бы Мишанька спинку себе не надорвал!! Девочка-Настенька крупненькая!», «Настя, как ты поместилась в эти санки», «Малый надорвался, сто пудов».