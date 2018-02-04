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| | «Так и грыжа появится!»: Новый возлюбленный Анастасии Волочковой покатал её на санках

«Так и грыжа появится!»: Новый возлюбленный Анастасии Волочковой покатал её на санках

Вчера, 16:43
Анастасия Волочкова уже давно не стесняется показывать своего нового возлюбленного Михаила, которой очень много времени проводит в особняке балерины. Недавно мужчина даже прокатил Волочкову на санках вдоль дома знаменитости.

«Так и грыжа появится!»: Новый возлюбленный Анастасии Волочковой покатал её на санках

 

Балерина и светская львицы Анастасия Волочкова в Instagram показала, как она весело проводит время со своим очередным фаворитом Михаилом. На коротком видео балерина показала, что мужчина катает её на санках. «На саночках с ветерком! По улицам нашего поселка», - подписала видеоролик Волочкова.

Поклонники в комментариях стали высмеивать видео, так как посчитали, что Волочкова слишком тяжелая для того, чтобы её тянуть на санках: «Хоть бы Мишанька спинку себе не надорвал!! Девочка-Настенька крупненькая!», «Настя, как ты поместилась в эти санки», «Малый надорвался, сто пудов».
Светлана Славянская
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