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| | Лена Миро рассказала о растянутой вагине "курицы" Кристины Асмус

Лена Миро рассказала о растянутой вагине "курицы" Кристины Асмус

Вчера, 16:39
Писательница Лена Миро в своем блоге рассуждает о коварстве куриц, которое не знает границ. Своих мужей они удерживают лишь детьми и сексом, а после родов такая «женщина-курица» называется матерью и не позволяет себя обижать. В статью блогер вставила фото звезды "Интернов" и по совместительству супруги Гарика Харламова Кристины Асмус, оскорбив её таким образом.

Лена Миро рассказала о растянутой вагине "курицы" Кристины Асмус

 

Если даме что-либо не нравится, она моментально пытается присвоить жилье мужа и заставит мужчину выплачивать алименты. По словам Лены Миро, секс от курицы должен быть самым лучшим, поскольку супруг-лопух не получал до брака ласки и любви от нормальных девушек, он обращался к услугам проституток, а они все делали по высшему разряду. По мнению Лены Миро, роды женщин не красят. У дам растягивается живот и вагина. Если от первой проблемы можно избавиться с помощью лазерной терапии, то вторая практически неразрешима.

Лена Миро рассказала о растянутой вагине "курицы" Кристины Асмус

 

Именно поэтому женщины-курицы делают кесарево сечение. Корыстные девушки идут на любые изощрения ради ипотеки и возможности поехать на курорт к горячим мужчинам за счет мужа-лопуха. В итоге дамы публикуют в Instagram новые фотографии с прекрасных пляжей. Пользователям кажется, что в семейной жизни пернатых царит любовь и уважение, а на самом деле все наоборот. Вместе с данным постом Лена Миро выложила фотографию российской актрисы Кристины Асмус, запечатленной рядом со своим супругом шоуменом Гариком Харламовым. Зачем это было сделано, остается загадкой. Возможно, автор просто ошиблась при загрузке изображения, хотя интернет-пользователи уверены, что она таким образом пыталась оскорбить актрису.
Домбровский Сергей
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