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| | Откровенный наряд и голые ноги: Пэрис Хилтон пошла во все тяжкие перед свадьбой

Откровенный наряд и голые ноги: Пэрис Хилтон пошла во все тяжкие перед свадьбой

Сегодня, 15:47
Пэрис Хилтон перед свадьбой, как и каждая невеста, устроила себе громкий девичник. Сама знаменитая блондинка пришла в вызывающем сексуальном наряде и напоминала Мэрилин Монро.

Откровенный наряд и голые ноги: Пэрис Хилтон пошла во все тяжкие перед свадьбой

 

6-летняя наследница сети гостиниц по всему миру Пэрис Хилтон показала свое фото в откровенном сверкающем боди, состоящем из разноцветных блесток. Знаменитость продемонстрировала глубокое декольте, а также стройные ноги. Именно в таком виде знаменитость отправилась на свой девичник, куда пригласила близких подруг и сестру Ники Хилтон.

Напомним, что в прошлом году Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от американского актёра и модели Криса Зилка, который на четыре года младше своей невесты. Недавно Пэрис сообщила, что планирует провести целых три свадебных торжества.
Светлана Славянская
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