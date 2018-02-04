Откровенный наряд и голые ноги: Пэрис Хилтон пошла во все тяжкие перед свадьбой

Пэрис Хилтон перед свадьбой, как и каждая невеста, устроила себе громкий девичник. Сама знаменитая блондинка пришла в вызывающем сексуальном наряде и напоминала Мэрилин Монро.

Светлана Славянская

6-летняя наследница сети гостиниц по всему миру Пэрис Хилтон показала свое фото в откровенном сверкающем боди, состоящем из разноцветных блесток. Знаменитость продемонстрировала глубокое декольте, а также стройные ноги. Именно в таком виде знаменитость отправилась на свой девичник, куда пригласила близких подруг и сестру Ники Хилтон.Напомним, что в прошлом году Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от американского актёра и модели Криса Зилка, который на четыре года младше своей невесты. Недавно Пэрис сообщила, что планирует провести целых три свадебных торжества.