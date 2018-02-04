Аскольд Запашный не прошел фейс-контроль тульского клуба «Пряник»

Народный артист России Аскольд Запашный опубликовал в Instagram сообщение о том, как его вместе с командой не пустили в тульский клуб «Пряник», так как якобы они не прошли фейс-контроль, а их одежда не соответствовала действующим нормам в ресторане.

Домбровский Сергей

Представитель цирковой династии Артур Запашный вместе с товарищами приехал в Тулу, где третьего февраля выступили перед детьми-сиротами. После показа номеров артисты проголодались и хотели перекусить в вечернем ресторане «Пряник». Запашный с приятелями несколько раз проходил мимо этого заведения, а теперь решил познакомится с особенностями местной кухни. Когда циркачи зашли в помещение, их приняли там странно. Сначала охранник рекомендовал людям снять верхнюю одежду. Артисты без проблем пошли к гардеробу.Затем Запашному заявили, что руководитель клуба посмотрела видеокамеры, заметила наряд коллег знаменитости, и считает их недостойными посещения данного заведения. Запашного такая ситуация рассмешила. Этот человек ездил с выступлениями по всему миру, но нигде не сталкивался с подобным отношением. Когда директор ресторана узнала, кто на самом деле приходил к ней гости, она начала звонить Запашному, передавая трубку охраннику, готовому извиниться. Позже руководитель клуба слала сообщения с просьбами посетить их ресторан.