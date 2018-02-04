Родион Газманов уличил отца в краже ясных дней

Актер Родион Газманов опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой он запечатлен рядом с отцом, российским певцом Олегом Газмановым. Снимок подписан словами: «Заехал спросить у папы куда делись ясные дни, отводит глаза».

Домбровский Сергей

Пользователи начали активно обсуждать данную публикацию. Подписчики заметили схожесть Олега Газманова с сыном. Один из юзеров назвал родственников «двое из ларца одинаковы с лица», другой заявил, что пока все дома в России не раскрасят в разные цвета, ясные дни останутся только в душах людей. Некоторым нравится зима с ее снегами и морозами, и они не хотят вспоминать о летней жаре, о чем поклонники не забыли упомянуть в комментариях.Энтузиаст посоветовал Родиону Газманову заехать к российской солистке Ирине Аллегровой, она разгонит тучи руками, а там и ясные дни покажутся. Новая публикация за 35 минут набрала почти 1,4 тысячи отметок «Нравится». Олег Газманов является исполнителем композиции «Мои ясные дни», а Ирина Аллегрова спела хит «Я тучи разгоню руками».