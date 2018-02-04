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| | На концерте Гагариной в Екатеринбурге парень сделал предложение девушке

На концерте Гагариной в Екатеринбурге парень сделал предложение девушке

Сегодня, 14:55
Певица Полина Гагарина в Instagram рассказала о случае, произошедшем на концерте в Екатеринбурге. Один из зрителей, попросив разрешение выйти на сцену, сделал предложение своей девушке, некой Анне.

На концерте Гагариной в Екатеринбурге парень сделал предложение девушке

 

«Она сказала «ДА»! чера, в Екатеринбурге было много сюрпризов! Было таааак уютно, громко ... и легко! Екатеринбург, с вами всегда легко и ооочень хорошо! Вы умеете любить и это взаимно», - отметила Полина Гагарина в подписи к ролику. Поклонники порадовались за появление прекрасной пары, заявив, что атмосфера на концертах певицы очень располагает к подобного рода «приятностям».

«Ищу мужа! Вместе будем на концерты ходить» - написала одна подписчица. Другие назвали происходящее чудом, пожелав влюблённым счастья и всех благ, а Полине Гагарине – счастья, как сообщает VladTime.

Ирина Летинская
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