На концерте Гагариной в Екатеринбурге парень сделал предложение девушке

На концерте Гагариной в Екатеринбурге парень сделал предложение девушкеСегодня, 14:55
Певица и телеведущая Полина Гагарина перестала скрывать свою беременность. Снимок с округлившимся животом и в бикини был опубликован на ее странице в Instagram.
Стало известно о том, что звезда «Евровидения-2015» Полина Гарина выступит в Екатеринбурге с благотворительным концертом. Она исполнит песни в рамках «Супер
В Саратове на концерте группы «ДДТ» парень предложил выйти замуж своей возлюбленной. Мероприятие прошло вчера, 5 апреля в здании ледового дворца спорта