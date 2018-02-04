Певица Елена Темникова в Instagram показала «ноги-базуки»

Популярная российская певица Елена Темникова уже длительное время отдыхает на Мальдивах, однако успевает следить за последними новостями из России. Недавно артистка решила продемонстрировать в Instagram собственную версию «ног-базук».

Елена Темникова в личном микроблоге разместила снимок прямо из бассейна, где в прозрачной воде смешно отразились ноги певицы, которые визуально стали гигантскими. Снимок Темникова подписала просто: «Ноги-базуки из Мальдив». В комментариях артистки поклонники стали интересоваться, смотрели ли Елена все выпуски программы «Прямой эфир», где главным гостем был фрик Кирилл Терешин.

Светлана Славянская

«Ножки очень забавно получились!», «Ты видела второй выпуск с ним? Кошмар конечно», «Лена, вам с такими ножками во «Властелине Кольца» сниматься нужно было», «Под водой ноги как у Фионы из Шрека», «Ноги прикольно вышли», - с юмором комментировали снимок фолловеры Елены Темниковой.