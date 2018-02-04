Стало известно значение татуировок Ольги Бузовой

Телевизионная ведущая и певица Ольга Бузова следует веяниям моды и шагает в ногу со временем. Свое первое тату исполнительница сделала в 2010 году. На ноге солистки красуются пять звезд. По словам артистки, это означает, выкладываться в жизни на полную силу.

Домбровский Сергей

Вторую наколку Бузова посвятила своему экс-супругу Дмитрию Тарасову в тот период, когда они имели романтические отношения. Девушка набила на спине фразу на английском: «Любовь живет в моем сердце». Когда ведущая и футболист официально зарегистрировали брак они накололи на руках дату свадьбы и инициалы своего избранника. Поклонники интересовались, вывела Бузова тату после расставания с Тарасовым или нет. Вокалистка недавно провела отпуск в Таиланде, откуда в Instagram выкладывала много снимков. Судя по всему, наколки с инициалами Тарасова до сих пор красуются на руке звезды шоу «Дом-2».Бузова скептически относится к умным фразам известных людей. По мнению артистки, для других замечательные слова гениев не имеют никакого значения. Дабы понять суть, необходимо не просто говорить, а испытать все на собственной шкуре. В этом случае фразы приобретают смысл, а все остальное пустая болтовня.