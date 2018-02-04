Экс-участницу «Дома-2» раскритиковали из-за потолстевшего сына

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова регулярно информирует подписчиков о жизни своего первенца – малыша Даниэля. У мальчика, несмотря на очень нежный возраст, уже есть собственный аккаунт в Instagram, наполнением которого занимается сама звездная мамочка.

У многих участников телестройки привычка делиться всеми подробностями личной жизни стала едва ли не второй натурой. Часто случается так, что о важнейших событиях (свадьбе, разводе, беременности, родах) первыми узнают их подписчики, а затем уж друзья или родственники. После выхода за периметр, эта потребность в общении с интернет-аудиторией сохраняется и даже прогрессирует.

Дарья Светозарова

Не все заводят персональные аккаунты для своих детей, но многие. В этом плане Евгения Феофилактова оригинальной не стала, но все фотографии ее сынишки до недавнего времени публика принимала с восторгом. Однако последние снимки подверглись жестокой критике – фолловерам Евгении показалось, что Даниэль слишком поправился за последнее время, и они призвали знаменитость тщательнее следить за рационом и здоровьем малыша. Такие наветы Женя не смогла оставить без внимания. Она резко ответила ненавистникам, что им стоит следить за собой, а с ее сыном все в порядке.Ранее подписчики «прохаживались» и по самой Феофилактовой. В частности, ее обвиняли в несоответствии модельным параметрам. Однако звезда считает такие уродующие ее снимки проделками хейтеров, которые пропустили оригинальные фотографии через фоторедактор.