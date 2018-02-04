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| | Лариса Гузеева не имеет ни капли терпения

Лариса Гузеева не имеет ни капли терпения

Сегодня, 12:10
Российская актриса, телевизионная ведущая популярного шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева на своей странице в Instagram опубликовала новую фотографию и призналась поклонникам в том, что не имеет ни капли терпения.

Лариса Гузеева не имеет ни капли терпения

 

Если знаменитость приготовила ужин, ей нужно, чтобы супруг немедленно садился за стол. Лариса Гузеева не отстаёт от мужа до тех пор, пока мужчина не поест. Если благоверный находится во дворе, то ведущая открывает окно и кричит: «Игорь, домой». Многие подписчицы признались в том, что они часто испытывают подобные эмоции. Лариса Гузеева настоятельно рекомендует своему сыну отвечать за свои поступки. По мнению актрисы, если мужчина дал слово, то он обязательно должен выполнить свое обещание. Именно способность делать задуманное отличает незрелого человека от состоявшейся личности.

Ларису Гузееву больше всего раздражает в людях нарциссизм, которым в наше время страдают многие. По словам звезды, каждый человек должен любить не только себя, но и Родину, близких, уважать стариков и думать об обществе.
Домбровский Сергей
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