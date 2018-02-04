Пенелопа Крус сразила превосходной фигурой в элегантном платье

Известная во всем мире актриса Пенелопа Крус сразила своей превосходной фигурой в элегантном платье от модного дома Versace. Пользователи Сети заявили, что за 10 лет актриса совершенно не изменилась.

Светлана Славянская

43-летняя Пенелопа Крус ежегодно становится одной из основных гостей премии Goya Cinema Awards, которая проходит в Мадриде. В этом году актриса для выхода смело выбрала нежное платье белого цвета, несмотря на все предрассудки, что белый цвет визуально полнит фигуру. Поклонники отметили, что Пенелопа выглядит, как греческая богиня в данном образе.Многие фанаты в комментариях соцсетей стали писать, что актриса за 10 совсем не изменилась. И даже рождение двоих детей совершенно не изменили стройную фигуру испанской красавицы.