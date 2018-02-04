Волочкова сообщила о потопе в собственном доме

Прима российского балета Анастасия Волочкова поведало о произошедшем с ней несчастье подписчикам в соцсети Instagram. В результате потопа пострадал особняк звезды и его шикарная обстановка.

Пойда Анна

По словам Волочковой, на днях ее семья пережила такую неприятность, как потоп, который испортил изысканную мебель, но больше всего пострадали огромные, дорогие ковры. Ковер в комнате дочери балерины Арины настолько пропитался водой, что его пришлось спускать на улицу через балкон, поскольку он стал невероятно тяжелым.Однако на помощь звезде пришли сотрудники специальных служб, которые быстро и оперативно устранили последствия потопа, при этом им удалось привести напольные покрытие в первозданный вид прямо в гараже балерины, не вывозя их в химчистку.Многие подписчики восприняли данный пост как рекламу, но этот факт их не разозлил, так как в подобной ситуации они будут знать, куда обратиться.